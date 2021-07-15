Американский призёр ОИ в Сочи отреагировал на критику от Алексея Ягудина

Бронзовый призёр зимней Олимпиады — 2014 в Сочи, чемпион мира 2015 года в командных соревнованиях фигуристов американец Джейсон Браун отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Ягудин критиковал Брауна за то, что тот не умеет исполнять четверные прыжки.

«Его высказывания меня расстраивают. Тяжело читать его слова, где Ягудин рассуждает о том, достаточно ли я хорош для фигурного катания.

Я работаю на пределе своих возможностей, чтобы стать совершенным спортсменом. Считать, что мужское катание ограничивается только четверными прыжками, – это ограниченное мышление. В фигурном катании нужно быть разносторонним.

Мне не хочется, чтобы юные фигуристы росли со страхом того, что они не будут достойны успехов, если не выучат определённый прыжок. Такие мысли являются ложью», — приводит слова Брауна «Газета.ру».