Американский призёр ОИ в Сочи отреагировал на критику от Алексея Ягудина

Бронзовый призёр зимней Олимпиады — 2014 в Сочи, чемпион мира 2015 года в командных соревнованиях фигуристов американец Джейсон Браун отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Ягудин критиковал Брауна за то, что тот не умеет исполнять четверные прыжки.
«Его высказывания меня расстраивают. Тяжело читать его слова, где Ягудин рассуждает о том, достаточно ли я хорош для фигурного катания.
Я работаю на пределе своих возможностей, чтобы стать совершенным спортсменом. Считать, что мужское катание ограничивается только четверными прыжками, – это ограниченное мышление. В фигурном катании нужно быть разносторонним.
Мне не хочется, чтобы юные фигуристы росли со страхом того, что они не будут достойны успехов, если не выучат определённый прыжок. Такие мысли являются ложью», — приводит слова Брауна «Газета.ру».
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