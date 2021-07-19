18-летняя дочь Этери Тутберидзе показала нежный кадр с фотосессии с партнёром

Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочкой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, опубликовала кадр с фотосессии с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным.
Фотография доступна в «инстаграме» 18-летней спортсменки.
Подписчики так оценили фото Дэвис и Смолкина:
«Мамина улыбка. Какие вы нежные».
«Сила и нежность! Удачи в новом сезоне!»
«Очень душевно и трогательно!»
«Диана, желаю вам, чтоб вы никогда не сомневались друг в друге, в любой момент жизни были поддержкой друг другу, чтоб ваша спортивная жизнь была яркой и приносила победы, а вне её чтоб вы слышали друг друга и дополняли. Вы красивая пара».
В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. Ранее Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.
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