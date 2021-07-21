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Татьяна Навка — о мужской художественной гимнастике: с такими тенденциями запад ждёт тупик

Татьяна Навка — о мужской художественной гимнастике: с такими тенденциями запад ждёт тупик
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Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась мнением от просмотра соревнований по мужской художественной гимнастике, раскритиковав этот вид спорта.

«У меня культурный шок. Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!!! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь, и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик…» — написала Навка в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Навки.

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