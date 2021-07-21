Фигуристы, участвующие в шоу Авербуха, посадили деревья в Сочи
Поделиться
Российские фигуристы, принимающие участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, в числе которых Алексей Ягудин и Евгения Медведева, высадили в Сочи аллею деревьев. Об этом Авербух сообщил в своём «инстаграме».
«Посадить дерево – это прекрасная возможность сделать доброе дело и оставить свой след на земле. После того, как деревья были высажены, началась автограф-сессия наших фигуристов. И у всех желающих была возможность подойти к спортсменам, взять автограф и сделать совместное фото. Все зарядились позитивными эмоциями и прекрасным настроением на день!» – говорится в записи «инстаграма» фигуриста.
Спортсмены высадили на аллее 10 деревьев.
Новость по теме8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх
Комментарии
- 21 июля 2021
-
23:36
-
22:02
-
19:57
-
16:58
-
08:41
- 20 июля 2021
-
15:29
-
11:46
- 19 июля 2021
-
19:46
-
09:09
- 18 июля 2021
-
23:42
-
18:34
-
12:51
- 17 июля 2021
-
22:53
-
19:35
-
14:26
-
00:14
- 16 июля 2021
-
22:46
-
21:29
-
21:19
- 15 июля 2021
-
23:38
-
22:52
-
21:44
-
16:44
-
15:29
-
13:04
-
08:58
-
08:45
- 14 июля 2021
-
20:58
-
12:15
-
11:52
-
11:18
-
08:35
-
08:25
-
08:18
-
08:09
Партнерский контент