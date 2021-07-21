Фигуристы, участвующие в шоу Авербуха, посадили деревья в Сочи

Российские фигуристы, принимающие участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, в числе которых Алексей Ягудин и Евгения Медведева, высадили в Сочи аллею деревьев. Об этом Авербух сообщил в своём «инстаграме».

«Посадить дерево – это прекрасная возможность сделать доброе дело и оставить свой след на земле. После того, как деревья были высажены, началась автограф-сессия наших фигуристов. И у всех желающих была возможность подойти к спортсменам, взять автограф и сделать совместное фото. Все зарядились позитивными эмоциями и прекрасным настроением на день!» – говорится в записи «инстаграма» фигуриста.

Спортсмены высадили на аллее 10 деревьев.