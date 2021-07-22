Екатерина Боброва: после завершения карьеры закончились и мои походы к врачу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва призвала подписчиков следить за здоровьем.

«Когда я была в профессиональном спорте, было необходимо всей сборной каждые полгода проходить диспансеризацию. Это давало и пропуск на соревнования (без него не допустят) и наблюдение за здоровьем спортсменов, чтобы заранее предупредить болезнь или травму.



Когда закончила со спортом, закончились и походы к врачу. И только сейчас понимаю важность этого! У вас может даже ничего не болеть, но поход ко всем врачам раз в год поможет заранее выявить осложнения в организме.



Но наши люди не всегда это понимают. Ходят к врачу не когда что-то заколет, а только тогда, когда хорошенько прибьёт к кровати. К сожалению, в мире есть болезни, от которых никто не застрахован, и на стадии их обнаружения из-за болей порой делать что-то с этим уже поздно… Друзья, следите за своим здоровьем! Кроме вас, никто за этим следить не будет», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.