Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва: после завершения карьеры закончились и мои походы к врачу

Екатерина Боброва: после завершения карьеры закончились и мои походы к врачу
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва призвала подписчиков следить за здоровьем.

«Когда я была в профессиональном спорте, было необходимо всей сборной каждые полгода проходить диспансеризацию. Это давало и пропуск на соревнования (без него не допустят) и наблюдение за здоровьем спортсменов, чтобы заранее предупредить болезнь или травму.

Когда закончила со спортом, закончились и походы к врачу. И только сейчас понимаю важность этого! У вас может даже ничего не болеть, но поход ко всем врачам раз в год поможет заранее выявить осложнения в организме.

Но наши люди не всегда это понимают. Ходят к врачу не когда что-то заколет, а только тогда, когда хорошенько прибьёт к кровати. К сожалению, в мире есть болезни, от которых никто не застрахован, и на стадии их обнаружения из-за болей порой делать что-то с этим уже поздно… Друзья, следите за своим здоровьем! Кроме вас, никто за этим следить не будет», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Новость по теме
Екатерина Боброва: мне пришлось немного поменять свой образ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021