Екатерина Боброва: мне пришлось немного поменять свой образ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва сообщила, что сменила имидж перед съёмками в новом проекте.

«Когда девушка меняет причёску, значит, она хочет поменять свою жизнь.⁣ Я не раз об этом писала. Но тут другое. На этой неделе снимаем что-то просто невероятное! Об этом я вам очень скоро обязательно расскажу.⁣⁣⠀

А пока пришлось поменять немного свой образ, но мне нравится меняться и искать что-то новое! Новый образ — новые ощущения. Как вам?» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьёвым завоевала золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру. В том же году она родила сына.