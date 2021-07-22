Елизавета Туктамышева рассказала, чем займётся после завершения карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о планах на жизнь после окончания карьеры.
«Планирую остаться в Петербурге, но, естественно, буду рассматривать места, где мне понравится работа. Я – человек мира. Хочется побывать в разных странах, понять другой менталитет.
Я открыта для новых предложений. Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности кроме фигурного катания. Может быть, не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое творческое.
Петь песни? Точно не песни. С моим голосом (улыбается). Посмотрим, какие будут предложения. Я не собираюсь отказываться. Хочу прожить свою жизнь, не упустив никаких возможностей», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».
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