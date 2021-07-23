Тренер синхрониста Мальцева высказалась о посте Навки о мужской художественной гимнастике

Гана Максимова, тренер первого российского синхрониста Александра Мальцева, комментируя пост олимпийской чемпионки Татьяны Навки о мужской художественной гимнастике, вспомнила, как подобным образом воспринимали в 2015 году микст-дуэты в синхронном плавании.

«Меня лично поражает, когда вопрос эстетичности зрелища (а он — не могу не согласиться — складывается среди прочего и из соответствия мужественного — мужскому, или женственного — женскому) подменяется неуважительной к спортсмену и, соответственно, ко всем, имеющим отношение к этому спортсмену людям (тренерам, родителям, поклонникам), совершенно неуместной гомофобской полемикой. Ещё более поражает, когда инициатором подобной полемики становятся спортсмены, тренеры или спортивные журналисты (и такое было в нашем опыте). Скажите, Татьяна, ваших детей кто-то тащит за руку смотреть на этот «культурный шок»? На «добровольную» вакцинацию их, скорее всего, потащат (хотя ваших, возможно, и нет), а вот смотреть или не смотреть на мужскую художественную гимнастику — это точно дело добровольное», — написала Максимова в комментариях к посту Навки.

В публикации на своей странице в «Инстаграме» Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие иностранные коллеги с ней не согласились. Среди них француженка Габриэлла Пападакис и украинка Оксана Баюл, которые считают, что во времена гендерного равенства в спорте необходимо уважать свободу самовыражения. Не согласились с фигуристкой и подписчики, сравнив выступление Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.