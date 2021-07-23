Татьяна Навка ответила на критику Габриэлы Пападакис

Фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Татьяна Навка ответила на реакцию француженки Габриэлы Пападакис на высказанное россиянкой мнение о мужской художественной гимнастике.
«Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, Габриэла Пападакис выразила своё возмущение, но при всём моём уважении к ней и её мнению я хочу ответить и выразить своё. Своим высказыванием я не хотела никого задеть, вообще если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть своё устойчивое понимание на сей счёт. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребёнок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами.
Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения. Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это всё является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это всё вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств у несовершеннолетних. И даже с учётом того, что путь и воля у каждого свои, в XXI веке я имею право на своё мнение по этому вопросу!»— написала Навка в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Навки.
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