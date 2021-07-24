Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказала мнение о мужской художественной гимнастике.
Ранее в публикации на своей странице в «Инстаграме» олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие с ней не согласились, сравнив выступление испанца Кристофера Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.
«Интересно, мужская художественная гимнастика войдёт когда-нибудь в программу Олимпийских Игр или нет? Видео с испанским спортсменом уже везде.
Вообще, я считаю, что каждый человек вправе заниматься любым видом спорта, если он того хочет. Не всегда, конечно, это смотрится привычно. Вот как в этом случае, например.
Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, — пусть. Наверняка у них найдутся поклонники.
Но если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы. И мне мало верится, что таким будут заниматься «настоящие, суровые, челябинские мужики», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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