Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказала мнение о мужской художественной гимнастике.

Ранее в публикации на своей странице в «Инстаграме» олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала присутствие мужчин в женском виде спорта культурным шоком. Но многие с ней не согласились, сравнив выступление испанца Кристофера Бенитеса с балетом, синхронным плаванием или тем же фигурным катанием.



«Интересно, мужская художественная гимнастика войдёт когда-нибудь в программу Олимпийских Игр или нет? Видео с испанским спортсменом уже везде.



Вообще, я считаю, что каждый человек вправе заниматься любым видом спорта, если он того хочет. Не всегда, конечно, это смотрится привычно. Вот как в этом случае, например.



Если есть мужчины, готовые демонстрировать свою растяжку в обтягивающих костюмах со стразами, — пусть. Наверняка у них найдутся поклонники.



Но если честно, у меня это вызывает некоторые вопросы. И мне мало верится, что таким будут заниматься «настоящие, суровые, челябинские мужики», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».