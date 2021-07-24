Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Количество мишек зашкаливает». Анна Щербакова показала подарки болельщиков

«Количество мишек зашкаливает». Анна Щербакова показала подарки болельщиков
Комментарии

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова показала коллекцию плюшевых медведей, подаренных болельщиками. На снимках также можно увидеть любимую кошку спортсменки.

«Осторожно! Количество мишек в этом посте зашкаливает», — подписала фотографии Щербакова.

Фото и видео можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. В сезоне-2020/2021 Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях.

«У меня крутая дочка!» Кто воспитал Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания «У меня крутая дочка!» Кто воспитал Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021