«Количество мишек зашкаливает». Анна Щербакова показала подарки болельщиков
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Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова показала коллекцию плюшевых медведей, подаренных болельщиками. На снимках также можно увидеть любимую кошку спортсменки.
«Осторожно! Количество мишек в этом посте зашкаливает», — подписала фотографии Щербакова.
Фото и видео можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. В сезоне-2020/2021 Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях.
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