Москвина: Бойкова и Козловский сейчас уже могут себя показать в классике

Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала о коротких программах, которые покажут в олимпийском сезоне её ученики – чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина/Александр Галлямов и чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Новая короткая программа Бойковой и Козловского «Чёрный лебедь» поставлена на музыку из балета «Лебединое озеро». Каждый раз выбор разный, но сейчас нам захотелось именно эту музыку — прекрасный русский, российский композитор, шедевр русского балета, классика, в которой Бойкова и Козловский сейчас уже могут себя показать.

Короткая программа прошлого сезона Мишиной и Галлямова была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку. Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими — они в них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов.

Музыка остаётся прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры, которые делают свой вариант «Лебединого озера» или «Дон Кихота». Так у нас новая интерпретация «Эсмеральды», — приводит слова Москвиной ТАСС.