Фигуристы Косторная и Даниелян посетили выставку Кондратюка в Москве

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о посещении персональной выставки своего коллеги Марка Кондратюка, которая проходит в Москве. На снимках также можно заметить серебряного призёра континентального первенства Артура Даниеляна.

«Вчера посетила выставку Марка Кондратюка «Уроборос». Очень интересное место со свежими взглядами на современное искусство», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Косторная.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

17-летний Кондратюк ярко проявил себе на Кубке Первого канала в сезоне-2020/2021. Марк обыграл лидера сборной России Михаила Коляду и считался одним из претендентов на поездку на чемпионат мира.