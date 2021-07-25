Фигуристы Косторная и Даниелян посетили выставку Кондратюка в Москве
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Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о посещении персональной выставки своего коллеги Марка Кондратюка, которая проходит в Москве. На снимках также можно заметить серебряного призёра континентального первенства Артура Даниеляна.
«Вчера посетила выставку Марка Кондратюка «Уроборос». Очень интересное место со свежими взглядами на современное искусство», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Косторная.
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
17-летний Кондратюк ярко проявил себе на Кубке Первого канала в сезоне-2020/2021. Марк обыграл лидера сборной России Михаила Коляду и считался одним из претендентов на поездку на чемпионат мира.
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