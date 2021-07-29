Судью из Грузии отстранили за национальную предвзятость в выставлении оценок фигуристам

Судья из Грузии Саломе Чигогидзе, которая работала на соревнованиях в мужском одиночном и в парном катании на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме, отстранена от всех видов деятельности в Международном союзе конькобежцев (ISU) сроком на один год. Причиной стала национальную предвзятость в выставлении оценок, что нарушает обязанности судей и Кодекс этики ISU, сообщает пресс-служба организации.

Чигогидзе не сможет обслуживать соревнования фигуристов в течение года, начиная с 1 августа 2021 года. Согласно имеющейся у ISU информации, Чигогидзе необоснованно завышала ГОЕ и оценки за компоненты грузинскому фигуристу Морису Квителашвили, при этом занижая оценки другим участникам.

Ранее Чигогидзе уже получала предупреждения от ISU после чемпионата Европы — 2020 и Юношеских Олимпийских игр 2020 года.