Светлана Ромашина — о возрастном цензе у фигуристок: хочется увидеть четверной бабочки

Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказала мнение о возрастном цензе в женском одиночном фигурном катании.

«Я за ограничения, потому что смотрю фигурное катание как зритель. Мне очень нравилось, когда каталась Ирина Слуцкая, мне очень нравится катание Лизы Туктамышевой. Мне нравится женское фигурное катание. Каролина Костнер… Как-то эти люди запали в душу тем, что они полностью раскрывали душу, показывали образ.

Мне очень нравятся молодые девчонки, я ничего против них не имею. Саша Трусова — богиня четверных прыжков! Но всё равно они же пока дети. Да, им 15 лет, но у них ещё не прошёл этот пубертат, когда они из куколки превращаются в бабочку, не было ещё этого момента. А хочется увидеть этот четверной именно бабочки. Лично у меня такое видение. Понятное дело, что сейчас там опять много хейтеров поналетит (смеётся)», — приводит слова Ромашиной РИА «Новости».

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