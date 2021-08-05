Евгения Медведева: Канада — классное место, но в России чувствую себя комфортнее

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чем запомнились ей два года, проведённые в Канаде.

Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.

«Два года — это вроде такой серьёзный срок, но в основном все моё время в Канаде занимали напряжённые тренировки и изучение английского. Несмотря на то, что я туда приехала уже с каким-то знанием языка, мне приходилось серьёзно им заниматься. Нужно было вливаться в разговорную речь — ох, это было сложно даже психологически.

Ещё я увидела там другое общество, более свободное, более спокойное. Стала более толерантной к любым проявлениям культурного и социального разнообразия. Но вообще, знаете, мне и Олимпиада много чего дала, поэтому в Канаду я приехала уже наученная (улыбается). В целом, могу сказать, что Канада — классное место. Но русские люди всё же мне ближе. Это мой менталитет, и я поняла, что в России чувствую себя комфортнее.

Конкретно по Торонто я не скучаю, потому что очень люблю Москву. Я, скорее, скучаю по людям — это и мои тренеры, и хореографы, и постановщики, и сами спортсмены из нашей группы. Я скучаю по нашим друзьям, которых мы там нашли и с которыми до сих пор поддерживаем связь. Конечно, Брайан и Трейси Уилсон мне постоянно пишут, мы общаемся», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».