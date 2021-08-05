Стало известно, под какую музыку будет кататься Туктамышева в олимпийском сезоне
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Стало известно музыкальное сопровождение программ российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на олимпийский сезон – 2021/2022. Короткую программу на мелодию «Танго Oblivion» в исполнении японской певицы Misia поставил хореограф Илья Авербух.
В качестве музыкального сопровождения произвольной программы, которую поставил Никита Михайлов, выбраны «Arabia» Hanine El Alam и «My Love» Darbuka Dance Music в исполнении Артёма Узунова.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, на первенстве планеты 2021 года Елизавета завоевала серебряную медаль. Ученица тренера Алексея Мишина вошла в основной состав сборной России на сезон-2021/2022.
В настоящее время группа Мишина проводит сбор в Тарту (Эстония).
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