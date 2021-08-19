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«Хотела быть окончательно блондинкой, не получилось». Аделина Сотникова сменила цвет волос

«Хотела быть окончательно блондинкой, не получилось». Аделина Сотникова сменила цвет волос
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка приняла решение сменить цвет волос и вновь стать брюнеткой. В апреле она покрасила волосы, став блондинкой.

«Скрывать нет смысла уже. Хотела быть окончательно блондинкой. Не получилось. С возвращением», — написала Сотникова.

Фото: «Инстаграм» Аделины Сотниковой

Новый имидж Сотниковой оценила чемпионка мира и Европы фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым. В комментарии она написала: «Очень тебе идёт так! Красивая».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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