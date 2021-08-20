Баюл отреагировала на отсутствие приглашения на празднование Дня независимости Украины

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на отсутствие приглашения на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины.
«Как держать удар? Мой главный принцип — умереть заранее. Выигрывает в смертельном бою только тот самурай, который уже мёртв. Проживите в своей голове худший сценарий и представьте, что будете делать после этого. Чётко и конкретно распишите свои шаги после поражения. А потом, как в кино, прокрутите «плёнку» назад, к первому кадру, и идите в бой… Чего вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чём вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости — так я уже давно не летаю в облаках, и всё равно спасибо», — написал Баюл в своём «инстаграме».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
- 20 августа 2021
-
11:04
- 19 августа 2021
-
18:30
-
09:08
-
08:31
- 18 августа 2021
-
23:23
-
12:19
-
11:53
-
10:42
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40
- 16 августа 2021
-
19:20
-
18:09
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19
-
00:14
- 14 августа 2021
-
22:49
-
22:36
-
19:37
-
18:26
-
00:31
- 13 августа 2021
-
19:58
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:20
- 12 августа 2021
-
14:35
- 11 августа 2021
-
22:51