Баюл отреагировала на отсутствие приглашения на празднование Дня независимости Украины

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на отсутствие приглашения на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины.

«Как держать удар? Мой главный принцип — умереть заранее. Выигрывает в смертельном бою только тот самурай, который уже мёртв. Проживите в своей голове худший сценарий и представьте, что будете делать после этого. Чётко и конкретно распишите свои шаги после поражения. А потом, как в кино, прокрутите «плёнку» назад, к первому кадру, и идите в бой… Чего вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чём вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости — так я уже давно не летаю в облаках, и всё равно спасибо», — написал Баюл в своём «инстаграме».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.