Траньков прокомментировал отказ Баюл от украинского гражданства
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал отказ Оксаны Баюл от украинского гражданства.
«Это какая-то ерунда. Человек живёт в Америке уже очень много лет. Мне кажется, это уже просто новость ради новости, здесь не о чем говорить», — приводит слова Транькова Газета.Ru.
Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
17:16
-
14:25
-
13:00
-
00:41
- 21 августа 2021
-
11:25
- 20 августа 2021
-
11:04
- 19 августа 2021
-
18:30
-
09:08
-
08:31
- 18 августа 2021
-
23:23
-
12:19
-
11:53
-
10:42
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40
- 16 августа 2021
-
19:20
-
18:09
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19
-
00:14
- 14 августа 2021
-
22:49
-
22:36
-
19:37
-
18:26
-
00:31
- 13 августа 2021
-
19:58
-
18:20
Партнерский контент