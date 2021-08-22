Траньков прокомментировал отказ Баюл от украинского гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал отказ Оксаны Баюл от украинского гражданства.

«Это какая-то ерунда. Человек живёт в Америке уже очень много лет. Мне кажется, это уже просто новость ради новости, здесь не о чем говорить», — приводит слова Транькова Газета.Ru.

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она завоевала золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.



Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.