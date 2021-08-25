Танцоры Синицина и Кацалапов начнут сезон на этапе Кубка России в Сызрани
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин рассказал о планах своих подопечных – танцоров на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на начало олимпийского сезона.
«В конце сентября у нас запланировано участие в первом этапе Кубка России в Сызрани. Также ребята должны были выступать на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, но этот турнир отменили из-за коронавируса. Поэтому сейчас строить далеко идущие планы – дело неблагодарное. Желательно, конечно, до первого этапа Гран-при провести как минимум два старта. Постараемся выступить где-то ещё, но в данной ситуации ничего загадывать нельзя», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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