Танцоры Синицина и Кацалапов начнут сезон на этапе Кубка России в Сызрани

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин рассказал о планах своих подопечных – танцоров на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на начало олимпийского сезона.

«В конце сентября у нас запланировано участие в первом этапе Кубка России в Сызрани. Также ребята должны были выступать на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, но этот турнир отменили из-за коронавируса. Поэтому сейчас строить далеко идущие планы – дело неблагодарное. Желательно, конечно, до первого этапа Гран-при провести как минимум два старта. Постараемся выступить где-то ещё, но в данной ситуации ничего загадывать нельзя», — сказал Жулин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».