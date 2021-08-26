Трусова и танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин выступят на турнире U.S. International Classic

Российская фигуристка Александра Трусова и танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на турнире U.S. International Classic, который пройдёт с 15 по 18 сентября в Бостоне (США).
Трусова померится силами с американкой Брейди Теннелл, а Дэвис и Смолкин — с американскими дуэтами Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер и Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью.
В соревнованиях мужчин воспитанник школы Этери Тутберидзе представитель Грузии Морис Квителашвили будет соревноваться с израильтянами Алексеем Быченко и Даниэлем Самохиным, американцами Джимми Ма и Максимом Наумовым.
Начнутся соревнования 16 сентября с короткой программы мужчин. 17 сентября в борьбу вступят женщины и танцоры, а мужчины разыграют медали. В заключительный день соревнований, 18 сентября, произвольные программы покажут женщины и танцевальные дуэты.
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