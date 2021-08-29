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Елизавета Туктамышева: Олимпиада в Токио как-то быстро прошла, по щелчку буквально

Елизавета Туктамышева: Олимпиада в Токио как-то быстро прошла, по щелчку буквально
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за какими видами спорта следила на Олимпийских играх в Токио.

«Олимпиаду в Токио смотрела много. Интересно было наблюдать за плаванием, за спортивной гимнастикой. Это всё я как раз успела посмотреть онлайн между тренировками, потому что смотреть в записи не очень люблю. Олимпиада как-то быстро прошла, по щелчку буквально. Ах да, ещё лёгкая атлетика! Смотрела всё. Обожаю лёгкую атлетику.

Жёсткие меры против коронавируса? Мы были в похожих условиях на чемпионате мира, когда постоянно нужно было сдавать тесты, находиться в закрытой зоне только для спортсменов, без посещения каких-то общественных мест. Сначала все пугают этим, но на самом деле оно не так страшно происходит. Слышала отзывы от спортсменов, что им было комфортно в Токио настолько, насколько это возможно», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

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