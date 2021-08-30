Евгений Плющенко отреагировал на успех своих учениц на первенстве Москвы среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал успешное выступление своих учениц на первенстве Москвы среди юниоров. Его подопечные — Анастасия Зинина и Софья Титова — заняли первое и третье места соответственно. Второй стала воспитанница «Хрустального» Мария Захарова.

«Первый шаг сделан! Настя Зинина — золото, Софья Титова — бронза! Спасибо моей команде! Значение имеет не воля к победе — она есть у всех. Главное — это желание подготовиться к победе!» — написал Плющенко.

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Зинина исполнила два четверных тулупа, но оба они были признаны недокрученными. Захарова упала с четверного тулупа, а Титова — с тройного акселя.