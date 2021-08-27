Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Зинина из «Ангелов Плющенко» выиграла первенство Москвы среди юниоров

Анастасия Зинина из «Ангелов Плющенко» выиграла первенство Москвы среди юниоров
Комментарии

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выиграла первенство Москвы среди юниоров в возрастной категории 13-19 лет. Зинина была четвёртой после короткой программы, но уверенно выиграла произвольную, набрав в сумме 209,05 балла.

Второй в произвольной программе и по сумме двух выступлений стала воспитанница группы Этери Тутберидзе Мария Захарова (198,13), опередившая во второй день соревнований ещё одну воспитанницу «Ангелов Плющенко» Софью Титову (197,03).

Четвёртой стала Елизавета Берестовская из ЦСКА (188,81). Её одногруппница Софья Самоделкина, выполнившая программу с многочисленными ошибками, только 12-я (170,32).

Зинина исполнила два четверных тулупа, но оба они были признаны недокрученными. Захарова упала с четверного тулупа, а Титова — с тройного акселя.

Плющенко взялся за старое. Почему в уникальном каскаде фигуристки Зининой нет смысла Плющенко взялся за старое. Почему в уникальном каскаде фигуристки Зининой нет смысла
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021