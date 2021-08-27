Анастасия Зинина из «Ангелов Плющенко» выиграла первенство Москвы среди юниоров

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выиграла первенство Москвы среди юниоров в возрастной категории 13-19 лет. Зинина была четвёртой после короткой программы, но уверенно выиграла произвольную, набрав в сумме 209,05 балла.

Второй в произвольной программе и по сумме двух выступлений стала воспитанница группы Этери Тутберидзе Мария Захарова (198,13), опередившая во второй день соревнований ещё одну воспитанницу «Ангелов Плющенко» Софью Титову (197,03).

Четвёртой стала Елизавета Берестовская из ЦСКА (188,81). Её одногруппница Софья Самоделкина, выполнившая программу с многочисленными ошибками, только 12-я (170,32).

Зинина исполнила два четверных тулупа, но оба они были признаны недокрученными. Захарова упала с четверного тулупа, а Титова — с тройного акселя.