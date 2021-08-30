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Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования в фигурном катании сезона-2021/2022

Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования в фигурном катании сезона-2021/2022
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Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования в фигурном катании сезона-2021/2022 в телевизионном эфире и на официальном сайте.

Также сообщается, что с 11 по 12 сентября в эфире телеканала пройдут прокаты из Челябинска, где сильнейшие фигуристы России впервые представят новые программы, которые готовят для выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Сообщается, что участие в прокатах среди прочих примут Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алёна Косторная, Михаил Коляда, Евгений Семененко, а также пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Телевизионные трансляции прокатов сильнейших фигуристов России в Челябинске

11 сентября, суббота, в 17:35
12 сентября, воскресенье, в 15:00

Онлайн-трансляции на сайте в прямом эфире:

11 сентября

12:00 Танцы на льду, ритмический танец
13:25 Мужчины, короткая программа
14:45 Парное катание, короткая программа
15:50 Женщины, короткая программа

12 сентября

12:00 Танцы на льду, произвольный танец
13:30 Мужчины, произвольная программа
15:05 Парное катание, произвольная программа
16:15 Женщины, произвольная программа

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