«В фигурном катании всё справедливо». Нугуманова не думает сдаваться в олимпийском сезоне

Елизавета Нугуманова — одна из немногих фигуристок в России, которая продолжает кататься после 18 лет. Прошлый сезон стал для Лизы сенсационным. Она добилась поразительного прогресса и среди взрослых стала третьей на чемпионате России. Нугуманова оказалась в шаге от поездки на чемпионат мира. И это в эпоху прыжков ультра-си! В олимпийский сезон Елизавета сдаваться не собирается. Фигуристка готовит необычную программу и работает над усложнением контента. Но её жизнь не ограничивается одним лишь спортом. Нугуманова успешно развивает соцсети и готовится к карьере тележурналиста.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лиза рассказала о подготовке к сезону, об ажиотаже вокруг фотографий с отпуска и партнёре мечты в «Ледниковом периоде».

«У меня очень необычная программа. Наверное, такое ещё никто не катал»

— Елизавета, прошлый сезон у вас выдался очень насыщенным. Получилось отдохнуть от фигурного катания?

— Да, мы с мамой ездили в Дубай. Я давно не была на море, поэтому очень рада, что сейчас удалось съездить в отпуск. Из-за экзаменов подготовка к сезону у меня началась чуть позже обычного, но времени хватило. В целом межсезонье прошло удачно.

— У болельщиков и журналистов не было возможности увидеть прокаты фигуристов в Санкт-Петербурге. Довольны своим выступлением?

— Я неплохо откатала на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге. У меня новая произвольная. Пока я не буду раскрывать всех подробностей, потому что впереди у нас открытые прокаты сборной России в Челябинске.

— А почему решили оставить на второй сезон именно короткую программу, а не произвольную, которая сильно полюбилась болельщикам?

— Короткая программа более классическая. Она мне больше идёт, по мнению тренеров, поэтому решили её оставить. И мне она тоже очень нравится. Произвольную я тоже любила, но тренеры решили её поменять. Мне все мои программы нравятся, но не всё всегда от меня зависит. Мы всё всегда решаем с тренерами вместе.

— Можете намекнуть, какой будет ваша новая произвольная?

— У меня очень необычная программа. Наверное, такое ещё никто не катал. Я очень жду контрольных прокатов сборной, потому что они будут показываться по Первому каналу, и все всё увидят. Пока хочется сохранить небольшую интригу.

— Удалось усложнить контент за межсезонье?

— Чуть-чуть да, но пока не могу раскрыть всех секретов. Немного усложнили произвольную программу.

«У нас всегда в фигурном катании всё справедливо»

— В прошлом сезоне вы говорили, что изучаете четверной сальхов. Есть ли прогресс?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Мы тренируемся и работаем. Надеюсь, смогу удивить на соревнованиях. С календарём стартов полностью определимся после возвращения Евгения Владимировича из Латвии.

— Тренер Анна Царёва говорила, что «без четверных — чистый туризм». Согласны с такой постановкой вопроса?

— Я не согласна. У нас Алина Загитова выиграла Олимпийские игры без четверных прыжков, Женя Медведева заняла второе место без четверных прыжков, и третье место было без четверных. Если уж так говорить, то почему тогда у нас олимпийские призёры без четверных? Я так не считаю, потому что многие девочки очень хорошо катаются и занимают высокие места без четверных.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы вошли в резерв сборной России, но при этом не получили этапов Гран-при. Не считаете, что это несправедливо?

— Конечно, мне бы хотелось выступить на Гран-при, но распределением этапов занимается ISU, а она делает всё справедливо. У нас всегда в фигурном катании всё справедливо. На распределение этапов Гран-при влияет множество факторов: лучший результат сезона, баллы в рейтинге. В прошлом году я выступала на этапе в Москве и хорошо откатала. Но, видимо, мне чего-то не хватило. Однако я очень надеюсь, что мне позволят выступить на домашнем этапе, потому что там есть свободная квота.

— Что даёт фигуристу нахождение в резерве сборной России? Насколько это выгодно в финансовом плане?

— У меня в жизни поменялся только статус, теперь я спортсменка сборной России. Это очень мотивирует идти дальше. Но, если говорить о финансовой составляющей, то у меня ничего не изменилось. Я была и в основном составе, и в резерве, и у меня ничего не менялось. Нам выдают и витамины, и коньки, и платье оплачивают. Сколько я катаюсь, у меня ничего не менялось.

«Я пару фотографий выставила за весь отдых, и все сразу на них накинулись»

— Сейчас часто говорят о семи кандидатах на три путёвки на Олимпиаду, но вас в этот список не включают. Не задевает?

— Меня вообще не задевает ничего, что пишут в интернете, скажу честно. Меня в принципе сложно задеть, даже если что-то плохое говорят. Я мало кого слушаю, только близких людей, которые причастны к моей карьере, и судей.

— Ваши фотографии с отдыха в Дубае «разорвали» «Инстаграм». Многие СМИ даже окрестили вас секс-символом российского фигурного катания. Удивил такой ажиотаж?

— Я очень редко выставляю какие-то откровенные фотографии. У нас был отдых, я пару фотографий выставила за весь отдых, и все так сразу на них накинулись (смеётся). Это было так странно. Приятно, конечно, что людям нравится, что оставляют позитивные комментарии, но в целом даже не знаю, как к этому относиться.

Фото: instagram.com/liza_nugumanova_

— При этом некоторые болельщики нашли эти фото чересчур откровенными. Много ли было недовольных сообщений в «Инстаграме»? Как реагируете?

— Помню, я как-то выставила видео под песню Тимати, и мне тогда тоже писали плохие комментарии. Мне кажется, люди просто очень странно ведут себя, потому что ничего в этих видео и фотографиях нет. Это просто фотографии с отдыха, я не хотела как-то специально показать себя, просто отдыхала. Комментариев было много, в директ тоже люди писали. Но я отношусь к этому спокойно. Они могут хоть тысячу сообщений написать, но меня это никак вообще не заденет.

— Во время спортивной карьеры фигуристки часто ведут закрытый образ жизни и практически отказываются от соцсетей. Вы же, наоборот, довольно активно пользуетесь сетями. Как у вас возникло желание делиться своей жизнью в интернете?

— На самом деле, я не всю свою жизнь выкладываю в «Инстаграм», только малую часть. У меня ещё очень много чего в жизни интересного, просто пока не могу это показывать людям. Мне очень нравится вести «Инстаграм», заходить туда и видеть красивые фотографии. Я всегда любила снимать красивые видео. Когда снимает Первый канал, всегда прошу присылать мне видео, чтобы я могла их смонтировать и выложить.

— А почему вы не всем можете поделиться в соцсетях?

— В данный момент пока не считаю нужным показывать это всё. Попозже начну. Но пока не могу даже намекнуть, с чем это связано (улыбается).

«Когда я закончу со спортом, стану social girl»

— Как-то планируете дальше развивать свой личный бренд в соцсетях?

— Конечно, но пока я живу спортом. Каждый день чередую тренировки и отдых. Пока что моя жизнь состоит из этого. Я даже стала меньше выставлять видео, вести соцсети, потому что после тренировок на это уже не остаётся сил. Но я продолжу всё это делать, когда будет больше свободного времени. Когда я закончу со спортом, буду активно вести соцсети и уже буду такая social girl (смеётся).

— У вас в TikTok стали часто появляться видео, где вы катаетесь на роликах. Не было желания попробовать себя в роликовом спорте?

— Нет, это очень тяжело, мне кажется. У меня полупрофессиональные ролики, и я вообще не представляю, как люди на них прыгают — они же такие тяжёлые. Как на них можно вращаться, для меня это кажется совсем нереальным. Просто кататься — это да, ощущения почти одни и те же. Но именно исполнять какие-то элементы — для меня это из разряда невозможного. Может, мне так кажется, потому что я этого просто не умею, но это очень тяжело. Если ты падаешь, то падаешь на пол, у нас ты хотя бы чуть-чуть проскальзываешь. Поэтому я пока не рискую, для меня это просто отдых. Профессионально точно не планирую этим заниматься.

— Вы редкий пример фигуристки, которая пользуется спросом у брендов и спонсоров даже без громких титулов. Как вы думаете, что именно их в вас привлекает?

— Думаю, внешность. Мне кажется, это самое важное для такого партнёрства. Пока моё основное сотрудничество — Mercedes-Benz «Звезда Невы». Также я сотрудничаю со спортивными фирмами SPSM, Born to be. И мне бы очень хотелось поработать с Victoria’s Secret. Я сотрудничала с ними один раз в «Инстаграме», но хотела бы стать их амбассадором. Ещё мечтаю поработать с Tiffany или Cartier.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я очень люблю телевидение, очень бы хотела попасть туда»

— Вы говорили, что хотите стать тележурналистом. Уже решили, где будете учиться?

— В этом году я сдала экзамены, а поступать планирую в следующем. Но сейчас у меня появились планы, которые очень хотела бы осуществить, поэтому ещё думаю. В любом случае в России я поступлю в МГУ: либо на тележурналистику, либо на госуправление. А потом… Пока не буду говорить (смеётся). У меня будет два института, в которых я буду учиться.

— Фигуристки востребованы на телевидении даже без образования, особенно если говорить про «Ледниковый период». Вы бы хотели там поучаствовать?

— Конечно, хотела бы. И в качестве спортсменки, и в качестве ведущей. Я очень люблю телевидение, мне там всё нравится, поэтому очень хотела бы туда попасть.

— А кого вы бы выбрали в качестве партнёра?

— Очень сложный вопрос. Если бы можно было выбрать кого угодно, то я бы выбрала Егора Крида. Если бы он там был, мы бы точно катались вместе.

«Я специально не иду учиться, чтобы кататься и держаться как можно дольше»

— В прошлом сезоне после финала Кубка России у вас были претензии к арбитрам. Есть ли опасения, что в олимпийском сезоне вам вновь будут придерживать баллы?

— Я не думаю об этом. Просто стараюсь показать, что могу. Все видят, что я стараюсь. Как будет, так будет.

— А как сохранять мотивацию в условиях, когда вас не всегда оценивают по достоинству?

— Честно сказать, я не знаю. У меня как-то получается идти дальше. На меня вся моя семья смотрит по телевизору, все любят, как я катаюсь. Я всегда катаюсь для своей семьи, для людей, которые меня любят. И мне нравится доставлять радость людям своим катанием. Меня мотивирует то, что люди пишут мне хорошие комментарии, поддерживают. Всегда приятно, когда ты катаешься, на тебя смотрят. Не каждого человека всё-таки на Первом канале показывают (улыбается). Я катаюсь для мамы, для папы, для бабушки и дедушки. Они любят меня, даже если я ошибаюсь.

Фото: instagram.com/liza_nugumanova_

— Вы говорили, что в 19 лет фигуристки обычно уже уходят из спорта, но вы ещё держитесь. Сколько вы ещё готовы держаться?

— Ой, даже не знаю (смеётся). Пока всё хорошо, я катаюсь. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, сколько ещё времени готова посвятить фигурному катанию. На данный момент это — вся моя жизнь. Я полностью отдаюсь этому виду спорта. Специально не иду учиться, чтобы кататься и держаться как можно дольше, потому что мне это нравится. Пока я не хочу уходить.