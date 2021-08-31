Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила в своём «инстаграме» информацию о том, что 19-летняя Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии.



Подписчики Елизаветы Нугумановой спросили фигуристку, как она относится к переходу Талалайкиной в сборную Италии.

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень её не хватать», – ответила Нугуманова в «сториз».

Мария Талалайкина — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призёр Кубка России 2020. Начинала работу под руководством тренера Ксении Дорониной. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.