Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об учёбе в школе «Самбо-70».
«Сегодня 1 сентября и на меня, как обычно в этот день, нахлынули воспоминания — причём самые приятные! Я училась в школе «Самбо-70» и каждый год после летних каникул возвращалась туда с самыми тёплыми чувствами. Считаю, что мне очень повезло с учителями и даже немного обидно, что я не смогла усвоить всё, что они могли бы мне дать — из-за частых тренировок и пропусков. Но главный урок я всё-таки запомнила: учиться — это очень важно! И до сих пор я следую этому правилу. А в этом году — особенно!» — написала Медведева в своём «инстаграме».
Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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