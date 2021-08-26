Джейсон Браун: Медведева одна из тех спортсменов, у которых я многому научился

Американский фигурист Джейсон Браун ответил в "сториз" своего «инстаграма» на вопросы подписчиков.
Один из них поинтересовался, скучает ли Джейсон по россиянке Евгении Медведевой.
«Скучаю ли я по Жене? Конечно же! Я благодарен, что у меня была возможность тренироваться с ней! Она определённо одна из тех спортсменов, у которых я многому научился», – подписал Браун фото с Евгенией.
Последний раз Медведева выступала на официальных соревнованиях в 2019 году.
Фото можно посмотреть в "сториз" «инстаграма» Джейсона Брауна.
Также Браун рассказал, что любимыми программами в его исполнении являются программы на грядущий сезон. В новом сезоне Джейсон собирается не просто попробовать прыгнуть четверной прыжок, но и приземлить его, о чём он поведал в "сториз".
- 26 августа 2021
-
10:37
-
10:05
- 25 августа 2021
-
21:32
-
18:21
-
13:20
-
13:07
-
13:02
- 24 августа 2021
-
21:44
-
20:21
-
19:33
-
17:33
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:17
- 23 августа 2021
-
21:06
-
18:15
-
16:55
-
14:34
- 22 августа 2021
-
17:16
-
14:25
-
13:00
-
00:41
- 21 августа 2021
-
11:25
- 20 августа 2021
-
11:04
- 19 августа 2021
-
18:30
-
09:08
-
08:31
- 18 августа 2021
-
23:23
-
12:19
-
11:53
-
10:42
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40