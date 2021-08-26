Джейсон Браун: Медведева одна из тех спортсменов, у которых я многому научился

Американский фигурист Джейсон Браун ответил в "сториз" своего «инстаграма» на вопросы подписчиков.

Один из них поинтересовался, скучает ли Джейсон по россиянке Евгении Медведевой.

«Скучаю ли я по Жене? Конечно же! Я благодарен, что у меня была возможность тренироваться с ней! Она определённо одна из тех спортсменов, у которых я многому научился», – подписал Браун фото с Евгенией.



Последний раз Медведева выступала на официальных соревнованиях в 2019 году.

Фото можно посмотреть в "сториз" «инстаграма» Джейсона Брауна.

Также Браун рассказал, что любимыми программами в его исполнении являются программы на грядущий сезон. В новом сезоне Джейсон собирается не просто попробовать прыгнуть четверной прыжок, но и приземлить его, о чём он поведал в "сториз".

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