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Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА

Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА. Она начала подготовку своих подопечных к олимпийскому сезону.

Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«Потихоньку входим в сезон. Сегодня на тренировочном катке ЦСКА», — написала Тарасова у себя в «инстаграме».

В тренировочной сессии принимали участие: Артур Даниэлян, Каролина Коган, Никон Асенкин и Егор Рухин.

Также на тренировке подопечных Татьяны Тарасовой присутствовал тренер сборной России по фигурному катанию Максим Завозин.

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