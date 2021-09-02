Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА. Она начала подготовку своих подопечных к олимпийскому сезону.
Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
«Потихоньку входим в сезон. Сегодня на тренировочном катке ЦСКА», — написала Тарасова у себя в «инстаграме».
В тренировочной сессии принимали участие: Артур Даниэлян, Каролина Коган, Никон Асенкин и Егор Рухин.
Также на тренировке подопечных Татьяны Тарасовой присутствовал тренер сборной России по фигурному катанию Максим Завозин.
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