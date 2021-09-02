Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировочный каток ЦСКА. Она начала подготовку своих подопечных к олимпийскому сезону.

Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«Потихоньку входим в сезон. Сегодня на тренировочном катке ЦСКА», — написала Тарасова у себя в «инстаграме».

В тренировочной сессии принимали участие: Артур Даниэлян, Каролина Коган, Никон Асенкин и Егор Рухин.

Также на тренировке подопечных Татьяны Тарасовой присутствовал тренер сборной России по фигурному катанию Максим Завозин.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!