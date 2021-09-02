Загитова и дуэт Синицина/Кацалапов выступят в ледовом шоу Art on Ice — Special в Цюрихе
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Российские фигуристы Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завтра, 3 сентября, выступят в ледовом шоу Art on Ice — Special в Цюрихе (Швейцария), сообщается на сайте мероприятия.
Компанию олимпийской чемпионке в одиночном катании и чемпионам мира в танцах на льду составят двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, созданная накануне сезона-2021/2022 спортивная пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, швейцарка Алексия Паганини и канадец Киган Мессинг.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, учится в вузе, регулярно выступает в ледовых шоу, была ведущей телепроекта «Ледниковый период». Алина не попала в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон.
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