Загитова заваливает прыжки в шоу. Не помогает даже подготовка с Тутберидзе

Если действующие фигуристки летом работают над программами и закладывают базу на сезон, то бывшие (и приостановившие карьеру) радуют туристов на южных курортах и зарабатывают деньги в шоу. Так, отдыхающим в Сочи посчастливилось увидеть на льду самую популярную и титулованную фигуристку России Алину Загитову.

Правда, первое же сольное выступление чемпионки в шоу «Руслан и Людмила» обернулось неудачей. Алина завалила оба прыжка и пока в заочной конкуренции уступает Евгении Медведевой.

А ведь Загитова прошла сборы вместе с группой Тутберидзе.

Загитова готовилась к шоу под руководством Тутберидзе

После приостановки спортивной карьеры Алина Загитова не теряет времени даром. Олимпийская чемпионка стремительно развивается сразу в нескольких сферах. Не забывает фигуристка и про учёбу, совмещая её с тренировками на льду. Совсем недавно Алина ездила с группой Этери Тутберидзе на сборы в Новогорск, что дало её фанатам новый повод надеяться на возвращение своей любимицы. Однако куда вероятнее, что Загитова набирала форму не для соревнований, а для главной роли в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Грандиозная постановка, отмеченная сразу несколькими наградами, вернулась мощным турне в Сочи. За три месяца спектакль планируется показать около 80 раз, поэтому неудивительно, что исполнительницы главной роли будут меняться. Вместе с Алиной в образ Людмилы будут поочерёдно перевоплощаться сама Навка, а также олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и двукратная победительница Олимпийских игр Татьяна Волосожар. Кто именно примерит на себя корону в конкретный день, заранее неизвестно, но очевидно, что большинство зрителей надеются увидеть в качестве Людмилы именно Загитову. По её словам, образ пушкинской героини в исполнении каждой из четырёх артисток абсолютно уникален.

«Татьяна Александровна сказала, что мы все разные, отдельные личности и каждый по-разному чувствует образ. Для меня, наверное, это юная и нежная Людмила. Мне пришлось посмотреть сказку, чтобы вжиться полностью в роль, и Татьяна Александровна мне очень помогала, напутствия давала: что нужно здесь почувствовать, что нужно тут сыграть, и поэтому всё это — совместная работа», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 24».

Загитова смазала полноценный дебют падениями

На дебютном показе зрители увидели настоящий калейдоскоп олимпийских чемпионок: в роли Людмилы появлялись то Загитова, то Навка, то Сотникова. А полноценная премьера шоу с солисткой Загитовой состоялась 16 июля. Алина блистала в трёх больших номерах, каждый из которых длился около десяти минут. Огромная нагрузка для фигуристки, которая ещё никогда не каталась в паре. Вероятно, именно это и стало причиной нескольких серьёзных ошибок, которые допустила спортсменка. Было заметно, что Алина — не только самая юная Людмила, но и самая неопытная.

В первой части выступления Загитова изображала танец с будущим мужем Людмилы — Русланом, роль которого по традиции досталась Петру Чернышёву. Парные элементы олимпийская чемпионка выполнила на высочайшем уровне, а вот на прыжке произошла осечка — вместо тройного флипа получился одинарный. Алина не сдалась и попробовала исправить ситуацию в следующем номере, однако её снова постигла неудача — в этот раз фигуристка упала с прыжка, больно ударившись о лёд. Всё остальное при этом было на уровне: Алина мастерски справилась со всеми поддержками и вращениями и поразила зрителей необыкновенным артистизмом. Ей удавались как лиричные моменты, так и ритмичные — чего только стоит весёлый танец с балалайкой! Но прыжки Загитова заваливает. Не помогает даже подготовка с Тутберидзе, тренерский талант которой не вызывает сомнений.

Алина как большая спортсменка наверняка переживала из-за сорванных элементов, но болельщики, казалось, совсем не расстроились. Зрители поддерживали любимую фигуристку аплодисментами, а в конце спектакля устроили ей продолжительную овацию. На самом деле не слишком удачному выступлению Алины есть простое объяснение: кататься артистам приходится на нестандартной площадке, щедро уставленной реквизитом. Сказывалось и большое скопление фигуристов на льду. Например, в одном из эпизодов фигуристка проявила отменную реакцию, избежав столкновения с коллегой, исполнявшим сальто.

«Алин, ну какая ты умница! Сегодня была премьера. И вам посчастливилось увидеть нашу прекрасную самую последнюю олимпийскую чемпионку, нашу звезду Алину Загитову в роли Людмилы. У меня мурашки бежали по коже, пока я смотрела из зала. Я уверена, у вас тоже», — сказала Навка после окончания шоу.

Медведева выигрывает заочную конкуренцию у Загитовой

Тем не менее ошибки Алины — тревожный знак. Принято считать, что в шоу качество катания — не главное, но с учётом серьёзной конкуренции на рынке падения основных звёзд могут сказаться на успехе проекта. Параллельно с «Русланом и Людмилой» стартовало шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», куда была приглашена Евгения Медведева. Естественно, выступления обеих фигуристок стали сравнивать, и пока по чистоте исполнения выигрывает Евгения. Во время дебюта в Сочи спортсменка блестяще справилась со своими программами, показав новые поддержки и идеальный. Очевидно, что пока Загитова проигрывает заочную конкуренцию Медведевой.

«Из того, что мы сегодня покажем с Сашей, для меня самым сложным был тодес, который у меня не получался практически до самого отъезда. Потом у меня внутри что-то перемкнуло, и у меня стало получаться стоять на ребре. На данный момент это было самое сложное. Мы даже пробовали выбросы, но остановились на этом. Во-первых, было слишком мало времени. Во-вторых, это совершенно другая техника. В-третьих — высота-то побольше! Поэтому подумали, что на данный момент это не нужно», — говорила фигуристка перед прокатом.

«Анна Каренина» — очень амбициозный проект. Илья Авербух сообщил, что планирует 12 показов в Москве в рамках нового сезона «Ледникового периода», а это значит, что постановка сможет побороться за звание лучшего ледового шоу этого сезона с «Русланом и Людмилой». Успех последней будет напрямую зависеть от Загитовой, поскольку, в отличие от Медведевой, играющей второстепенную роль, у неё ведущая партия. И вряд ли зрителям понравится наблюдать за постоянными падениями олимпийской чемпионки.