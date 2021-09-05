Траньков: идея изменённой программы Тарасовой и Морозова принадлежит Глейхенгаузу

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, входящий в тренерский штаб спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, объяснил причины смены короткой программы фигуристов.

На турнире Cranberry Cup в США в августе Тарасова и Морозов катали короткую программу под композицию Клода Дебюсси «Лунный свет» в постановке Александра Жулина. На контрольных прокатах в Челябинске фигуристы покажут новую короткую программу под саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь».

«Любая программа должна подчёркивать сильные стороны спортсмена, а с композицией Дебюсси «Лунный свет», как нам показалось, мы немножко не угадали. Потому что ребятам важна скорость и мощь катания, а под камерную музыку Дебюсси их сильные стороны было сложно подчеркнуть.

Идея изменённой программы принадлежит Дане Глейхенгаузу, но, естественно, там осталось много вещей от программы Жулина. Просто они были немного переосмыслены и где-то была изменена подача, но нельзя сказать, что там нет ничего от программы Жулина. Здесь я бы больше говорил про изменение концепции программы.

Решение коллегиальное, мы все вместе его приняли — у нас была заготовка, потому что изначально, когда ребята приходили, у Дани Глейхенгауза были идеи для постановок. Теперь мы просто согласились с его идеей и он доработал короткую программу как хотел, как задумывал», — приводит слова Транькова Sport24.

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