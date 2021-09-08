Козловский: государство даёт нам возможность кататься. Мы идём защищать его как на войну

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, как строятся отношения между спортсменами и тренерами в школе Тамары Москвиной.



«У нас на катке очень правильный подход. Нет такого, что я начальник — ты дурак. Мы там даже не как пары Тамары Москвиной. Мы пары, которые работают с Тамарой Москвиной, Артуром Минчуком, Николаем Морошкиным. Мы партнёры. У нас нет жёсткой вертикали, когда наверху Тамара Николаевна и так далее. Мы все находимся в равной степени уважения и взаимопонимания.



Конечно, бывают какие-то сложные моменты, столкновения. Но это нормально, когда люди занимаются совместной ответственной деятельностью. Мы несём ответственность не только перед самими собой или тренером. Мы несём ответственность перед государством, которое даёт нам возможность кататься и которое мы идём защищать как на войну. Мы идём защищать цвета нашего флага и честь нашей страны. Это очень ответственно.



Послушайте, как здорово об этом говорит Ирина Винер. Она правильно объясняет своим девочкам, кто они там такие, что они представители государства, лицо страны, которое выводят на арены, чтобы показать, что это лучшее, что есть в стране в этой дисциплине. Это большая ответственность.



Поэтому в любом случае в такой серьёзной деятельности, как подготовка к Олимпийским играм, случаются какие-то конфликты, но мы обязаны находить возвращение к единству. У нас большая, основательная цель, и она у нас единая», — сказал Козловский в эфире «Радио Зенит».

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