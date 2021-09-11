Бывшая французская фигуристка Абашкина: было приятно впервые выступить за Россию

Бывшая французская фигуристка Анжелика Абашкина, выступающая с этого сезона за Россию вместе с Павлом Дроздом, поделилась впечатлением от первого официального выступления в статусе представительницы России. 11 сентября на контрольных прокатах в Челябинске Анжелика и Павел продемонстрировали ритм-танец.
«Мне было приятно в первый раз выступать в России и за Россию. Поэтому мне понравилось. Если честно, я не успела посмотреть Челябинск, потому что сильно сфокусировалась на прокатах, но у меня сюда мама приехала и мама Паши тоже. Так что, думаю, после выступлений обязательно погуляем все вместе», — передаёт слова Абашкиной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Абашкина до 2018 года представляла Францию вместе с Луи Тороном. Этот дуэт поднимался на пьедестал взрослого чемпионата Франции и выступал на чемпионате Европы-2018, где занял 16-е место.
Дрозд вместе с Аллой Лободой был призёром юниорского чемпионата мира, а затем в течение сезона катался в дуэте с Ксенией Конкиной.
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