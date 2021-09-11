Александр Самарин оценил своё выступление на контрольных прокатах в Челябинске

Российский фигурист Александр Самарин оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске.

«Хороший тренировочный прокат без серьёзных огрехов, но вечером будем разбирать с судьями, с представителями федерации. Спасибо большое федерации за организацию такого мероприятия и Челябинску за прекрасный приём. Со здоровьем всё в порядке.

В короткой программе хочется передать образ Морфеуса. Необычный персонаж, хотелось донести до зрителя что-то необычное и избежать избитые темы.

Что касается возможного участия в турнире в Оберстдорфе, то я бы пока не хотел загадывать. После прокатов федерация будет принимать решение», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Самарин — серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2017 года, призёр этапов Гран-при, двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), бронзовый призёр чемпионата России – 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира – 2019.