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Фигуристка Анна Щербакова рассказала, когда в её прокатах появятся четверные прыжки

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, когда в её прокатах появятся четверные прыжки
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Фигуристка Анна Щербакова, которая выступала на контрольных прокатах сборной России в Челябинске после травмы, рассказала, когда вернёт в программу четверные прыжки.

«Когда четверные? Уже на соревнованиях. Сегодняшние прокаты — это промежуточный этап. Как сказали тренеры, это был лишь макет. В целом прокаты для меня были мотивацией ускорить процесс восстановления, потому что как только я понимала, что мне скоро показывать эти программы на зрителях, сразу не хотелось делать это плохо. Я старалась прийти в форму, хотя бы такую, оптимальную, с которой можно делать тройные прыжки. Сейчас это такая хорошая точка, которую можно использовать для дальнейшего прогресса», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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