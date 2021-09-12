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Щербакова обнимала медведя, Трусова исполняла четверные прыжки. Фото прокатов девушек

Щербакова обнимала медведя, Трусова исполняла четверные прыжки. Фото прокатов девушек
Александр Трусова
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12 сентября в Челябинске сборная России выступила с контрольными прокатами произвольной программы.

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

Историческое событие случилось на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Александра прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Скажем, в третий или четвёртый раз. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там. Лёгкость обманчива. Я устаю, как и все, просто стараюсь этого не показывать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Лучшие кадры с прокатов произвольной программы — в фотоподборке «Чемпионата».

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