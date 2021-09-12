Шахрай: в борьбе за золотую медаль в Пекине Трусова составит серьёзную конкуренцию

Чемпион мира Сергей Шахрай высказал мнение о контрольных прокатах фигуристок сборной России в Челябинске.
«Поразила Саша Трусова — она прыгнула пять четверных (!) в одной программе. Её выступление – самое яркое впечатление от сегодняшнего вечера. И дело даже не только в этих прыжках — Саша стала выглядеть на льду совсем по-другому. И обе программы — короткая и произвольная — ей очень идут. У Трусовой заметен явный прогресс непосредственно в катании.
Камила Валиева старалась, но пока у неё не пошли прыжки. Однако ничего страшного — уверен, к главным стартам она будет готова на сто процентов. И, несмотря на не совсем удачное выступление в Челябинске, Валиева будет главной претенденткой на победу на Олимпиаде в Пекине. Это же относится к Трусовой — в борьбе за золотую медаль в Пекине она составит серьёзную конкуренцию.
Мне понравилось, как выглядит Лиза Туктамышева. У неё прекрасная короткая программа, очень интересная произвольная. Были ошибки, но повторю — для сентября это нормально. Все знают, что Лиза всегда сложно входит в сезон. У неё опытный тренер, который знает, как подойти к главным стартам в полной готовности», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
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