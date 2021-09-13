Траньков: мы с Мамун очень старались, чтоб зрителям не было скучно на контрольных прокатах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился в своём «инстаграме» новой фотографией. На ней Траньков позирует на ледовой арене «Трактор» в Челябинске вместе с олимпийской чемпионкой 2016 года в художественной гимнастике Маргаритой Мамун.
«Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию подошли к концу. Мы с Ритой очень старались, чтоб вам не было скучно, нам точно не было! Всем спортсменам удачного сезона, гладкого льда и главное здоровья!!! А вам, дорогой зритель/болельщик/фанат только положительных эмоций от грядущего олимпийского сезона!», — подписал фото Траньков.
Маргарита Мамун решила попробовать себя в новой ипостаси, а именно поработать комментатором фигурного катания, что она и сделала на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Максима Транькова.
- 13 сентября 2021
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04
- 12 сентября 2021
-
21:50
-
21:49
-
21:29
-
20:59
-
20:07
-
19:31
-
19:03
-
18:57
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:28
-
17:15
-
17:03
-
15:18
-
14:51
-
13:13
-
00:53
- 11 сентября 2021
-
22:02
-
21:11
-
19:34
-
19:10
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:15
-
17:59