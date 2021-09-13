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Траньков: мы с Мамун очень старались, чтоб зрителям не было скучно на контрольных прокатах

Траньков: мы с Мамун очень старались, чтоб зрителям не было скучно на контрольных прокатах
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился в своём «инстаграме» новой фотографией. На ней Траньков позирует на ледовой арене «Трактор» в Челябинске вместе с олимпийской чемпионкой 2016 года в художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

«Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию подошли к концу. Мы с Ритой очень старались, чтоб вам не было скучно, нам точно не было! Всем спортсменам удачного сезона, гладкого льда и главное здоровья!!! А вам, дорогой зритель/болельщик/фанат только положительных эмоций от грядущего олимпийского сезона!», — подписал фото Траньков.

Маргарита Мамун решила попробовать себя в новой ипостаси, а именно поработать комментатором фигурного катания, что она и сделала на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Максима Транькова.

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