Видео: произвольная программа Елизаветы Туктамышевой с контрольных прокатов сборной России

«Первый канал» показал видео проката чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Вчера, 12 сентября, Туктамышева во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске представила новую произвольную программу. Программа поставлена в арабском стиле Никитой Михайловым под композиции Arabia ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и My Love…Music российского перкуссиониста Артёма Узунова.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Чисто откатать произвольную программу Елизавета не смогла. Она прыгнула тройной аксель со степ-аутом. На втором тройном акселе она сделала «бабочку». Туктамышева упала с тройного лутца и коснулась льда на двойном флипе.



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