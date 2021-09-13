Видео: произвольная программа Камилы Валиевой с контрольных прокатов сборной России
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«Первый канал» показал видео проката чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Вчера, 12 сентября, Валиева во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске выступила с новой произвольной программой, поставленной под музыку из балета «Болеро» Мориса Равеля.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
Чисто откатать программу у Камилы не получилось. Она упала с четверного сальхова, затем сделала тройной аксель. Потом Валиева продемонстрировала четверной тулуп с неудачным выездом, но выполнила ойлер и затем тройной сальхов. Последующий четверной тулуп завершился падением. Фигуристка также исполнила каскады тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.
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