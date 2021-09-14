«Кто-то «убивает» с первых шагов». Ирина Слуцкая оценила контрольные прокаты

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями об участии в контрольных прокатах и оценила программы, представленные членами сборной России в Челябинске.

«Ну вот и завершились контрольные прокаты. Вы меня спрашиваете, как они проходили у нас? Отвечаю. Обычно это мероприятие проходило достаточно нервно, в Новогорске. Многие показывали свои программы в тренировочных костюмах и не в полную силу, но меня Жанна Фёдоровна всегда просила кататься на 100%! Сидел президент федерации, судьи, тренеры, спортсмены. Смотрели твоё выступление, всё записывали. А после всех собирали в зале и давали разгоняй, как-то так.

Но вернёмся в наше время. Прокаты стали ярким событием, все красивые-нарядные. Жизнь не стоит на месте. Бьются рекорды, видим новые программы, костюмы, образы. Кто-то ещё не вошёл в форму, кто-то наоборот, «убивает» с первых шагов. Вывод: сезон будет фантастически интересным!» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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