«Кто-то «убивает» с первых шагов». Ирина Слуцкая оценила контрольные прокаты

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями об участии в контрольных прокатах и оценила программы, представленные членами сборной России в Челябинске.
«Ну вот и завершились контрольные прокаты. Вы меня спрашиваете, как они проходили у нас? Отвечаю. Обычно это мероприятие проходило достаточно нервно, в Новогорске. Многие показывали свои программы в тренировочных костюмах и не в полную силу, но меня Жанна Фёдоровна всегда просила кататься на 100%! Сидел президент федерации, судьи, тренеры, спортсмены. Смотрели твоё выступление, всё записывали. А после всех собирали в зале и давали разгоняй, как-то так.
Но вернёмся в наше время. Прокаты стали ярким событием, все красивые-нарядные. Жизнь не стоит на месте. Бьются рекорды, видим новые программы, костюмы, образы. Кто-то ещё не вошёл в форму, кто-то наоборот, «убивает» с первых шагов. Вывод: сезон будет фантастически интересным!» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 сентября 2021
-
10:58
-
08:24
-
00:15
- 13 сентября 2021
-
20:30
-
18:21
-
14:13
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04
- 12 сентября 2021
-
21:50
-
21:49
-
21:29
-
20:59
-
20:07
-
19:31
-
19:03
-
18:57
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:28
-
17:15
-
17:03
-
15:18
-
14:51
-
13:13