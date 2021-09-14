Алёна Леонова прокомментировала пять четверных Трусовой в одной программе

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске. Александра Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.
«Что касается образа Круэллы, то пять четверных прыжков Саши хорошо ложатся в эту музыку. Сложный набор, жёсткая музыка, и всё это так гармонично и близко Саше. Главное, что это два совершенно разных, но очень интересных образа, в короткой — драма и сумасшествие, произвольная — сильная женщина, сильная личность.
Если Саша всё это сделает на хорошем уровне, это будет такой скачок, что она будет просто вне конкуренции. И мы видим её уверенность, её рвение, что позволяет рассчитывать — как она этот сезон начала, так он и пойдёт, Трусова не будет останавливаться. Не уверена, стоит ли ещё усложнять контент, разве что только тройным акселем, и тогда она вообще на три головы выше остальных будет», — цитирует Леонову ТАСС.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 сентября 2021
-
12:48
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
10:58
-
08:24
-
00:15
- 13 сентября 2021
-
20:30
-
18:21
-
14:13
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04
- 12 сентября 2021
-
21:50
-
21:49
-
21:29
-
20:59
-
20:07
-
19:31
-
19:03
-
18:57
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:28
-
17:15