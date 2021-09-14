Алёна Леонова прокомментировала пять четверных Трусовой в одной программе

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске. Александра Трусова представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла», во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

«Что касается образа Круэллы, то пять четверных прыжков Саши хорошо ложатся в эту музыку. Сложный набор, жёсткая музыка, и всё это так гармонично и близко Саше. Главное, что это два совершенно разных, но очень интересных образа, в короткой — драма и сумасшествие, произвольная — сильная женщина, сильная личность.

Если Саша всё это сделает на хорошем уровне, это будет такой скачок, что она будет просто вне конкуренции. И мы видим её уверенность, её рвение, что позволяет рассчитывать — как она этот сезон начала, так он и пойдёт, Трусова не будет останавливаться. Не уверена, стоит ли ещё усложнять контент, разве что только тройным акселем, и тогда она вообще на три головы выше остальных будет», — цитирует Леонову ТАСС.

Новость по теме Видео: исторический прокат Александры Трусовой с пятью четверными в одной программе

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