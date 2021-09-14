Мария Бутырская: Саша Трусова очень изменилась, она повзрослела

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская поделилась впечатлениями от прошедших в Челябинске контрольных прокатов.
«Сейчас контрольные прокаты – это шоу, на которое приходят зрители. В моё время мы выступали в закрытых помещениях в Новогорске, и я во время прокатов каталась безобразно – не могла на них собраться, была не готова. Поэтому мне сейчас тяжело оценивать выступления остальных, я прекрасно понимаю, что это не показатель того, как они будут выступать на главных стартах, первым из которых будет отборочный чемпионат России и после – Олимпийские игры. Там всё будет выглядеть совершенно иначе.
Посмотреть было интересно, но я к прокатам отношусь проще – на многие ошибки я закрывала глаза, потому что эти прокаты и нужны для того, чтобы посмотреть, где у тебя пробелы, над чем надо работать. Спортсменам это очень полезно. Есть время поработать и что-то изменить. Впечатления от многих у меня были хорошие, несмотря на ошибки. Нужно дождаться соревнований.
Саша Трусова очень изменилась: она повзрослела, помимо прыжков, теперь у неё видно катание, хореография, видна программа. Есть ощущение целостности. И пять четверных… Что тут скажешь? Я не одна, кто сказал «вау», увидев это. И это в начале сезона, на контрольных прокатах», – цитирует Бутырскую ТАСС.
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