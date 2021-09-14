Туктамышева, Косторная, Коляда и другие выступят на турнире Finlandia Trophy 2021

Сформировался список российских фигуристов, заявленных на международный турнир Finlandia Trophy 2021, который пройдёт с 6 по 10 октября в Эспоо (Финляндия).

Россию на соревнованиях представят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.

Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы на льду: Софья Шевченко – Игорь Еременко, Александра Степанова – Иван Букин.

Finlandia Trophy проводится ежегодно с 1995 года. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей у женщин стала Алёна Косторная, а Елизавета Туктамышева завоевала серебро.