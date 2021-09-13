Простить и спасти. Тутберидзе реанимировала Трусову и Косторную после неудачи у Плющенко

По ходу прошлого сезона и Алёна Косторная, и Александра Трусова испытали сильное разочарование. Надежды на прорыв после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко рассыпались. Казалось, обе суперталантливые фигуристки оказались в тупике, выхода из которого не найти.

Но в тяжелейший момент помощь пришла, пожалуй, с самой неожиданной стороны. Этери Георгиевна, тяжело переживавшая уход учениц в противоположный лагерь, проявила милосердие и приняла Сашу с Алёной обратно. Да не просто разрешила вернуться домой, а реанимировала Трусову и Косторную после провала у Плющенко.

Простила и спасла.

Трусова исполнила мечту о пяти четверных

Своим потрясающим прокатом с пятью чистыми четверными прыжками Трусова привела в восторг не только зрителей, но и Этери Георгиевну. И, пожалуй, для тренера это лучшая благодарность за решение вернуть ученицу в свою группу. Лучшая награда за милосердие.

Трусова выглядит невероятно мотивированной и готовой пахать на тренировках. После возвращения в «Хрустальный» Саша стабилизировала четверные, а ещё значительно прибавила в презентации программ и интерпретации образов. Во многом этому способствовали интересные и нестандартные постановки. Взрослое осмысленное катание — если у Плющенко это был лишь тезис, то сейчас Трусова показывает, как оно выглядит на деле.

С прыжковым набором тоже всё идеально: флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде и сольный. Справедливости ради все эти прыжки Саша исполняла и под руководством Плющенко, да и безошибочные прокаты в прошлом сезоне у неё тоже были. Но разница в том, что в «ангелах» официальный прокат с пятью четверными оставался для неё мечтой, а в «Хрустальном» стал явью с первой же попытки. Стоило взяться за дело Тутберидзе, и Русская ракета вновь переписала историю.

Вряд ли речь о том, что Этери Георгиевна за пару месяцев кардинально поменяла технику Трусовой. Скорее, причина успеха лежит в работе над психологией – Саша стала заметно увереннее. Кроме того, тренеры скорректировали технический рисунок программы, грамотно расставив элементы. Так, вместо каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов Саша выполнила сольный квад-тулуп, а, чтобы в будущем компенсировать потери в баллах, оба лутца перенесены во вторую половину программы.

Косторная забывает элементарные вещи

На фоне феерии Трусовой прогресс Алёны Косторной может показаться не столь впечатляющим. Но достаточно вспомнить, в каком состоянии чемпионка Европы была в конце сотрудничества с Плющенко, чтобы увидеть реальную картину. За полгода в «ангелах» Алёна потеряла не только коронный тройной аксель, но и удивительно лёгкое воздушное катание. В случае с Косторной можно смело говорить, что фигуристка находилась на грани завершения карьеры. Но для Этери Тутберидзе просто нет безвыходных ситуаций. Она простила своенравную ученицу и приняла её обратно.

Одним из условий возвращения Алёны в «Хрустальный» было появление в её арсенале потерянного тройного акселя. Причём в течение двух месяцев. И в Челябинске мы всё же увидели этот сложный элемент, хотя от стабильного исполнения спортсменка пока далека. Тем не менее Косторная переборола страх прыжка, который преследовал её в прошлом сезоне.

В целом выступление Косторной в Челябинске не было идеальным. Пока Алёна заметно уступает и соперницам по группе, и самой себе образца сезона-2019/2020. Периодически дают о себе знать невнимательность и трудные отношения с дисциплиной. Но по сравнению с финалом Кубка России Косторная добилась колоссального прогресса: её катание стало легче, а прыжки – чище. На что она будет способна в олимпийском сезоне, во многом будет зависеть от психологии. Тутберидзе же в свою очередь сделала всё, чтобы бросившая её когда-то фигуристка снова была конкурентоспособна. И это поступок очень великодушного человека.

Что Тутберидзе намерена делать дальше?

Решение Этери Георгиевны принять Косторную и Трусову обратно вызвало неоднозначную реакцию. В случае неудачи на кону стояла тренерская репутация, а абсолютной веры в реанимацию фигуристок после отлучки к Плющенко не было даже у самых преданных фанатов «Хрустального». Но наставница вновь поступила так, как считала нужным, и вновь сотворила настоящее чудо. Уже очевидно, что Тутберидзе спасла карьеры Трусовой и Косторной после провала у Плющенко. Девочки преобразились, стали увереннее, прибавили и в технике, и в артистизме.

За первые месяцы была проделана огромная работа, но это всего лишь начало. Специалист наверняка имеет план, как вывести Косторную и Трусову на пик формы в течение сезона. Алёне необходимо стабильно прыгать три тройных акселя за две программы, поработать над концентрацией и над постановками. Долгожданный блюз в короткой выглядит неплохо, но пока не идеально. Произвольная же под «Времена года» Вивальди в сравнении с прошлой версией «Зимы» у Плющенко кажется более удачной, тем не менее у Ше-Линн Бурн были классные находки, и нужно использовать полученный опыт. Сделать по-другому, но не менее интересно.

Та же задача стоит и у Трусовой. В произвольном номере Даниил Глейхенгауз планировал использовать формат показов мод, делая стилизацию движений под позы во время фотосессий. Что-то из этого зрители уже увидели, но ясно, что пока это черновой вариант. Кроме того, надо поддерживать форму, сделать триксель в короткой программе, а затем нарабатывать стабильный прокат с пятью квадами к Олимпийским играм.



В любом случае Тутберидзе оказала каждой из девочек огромную услугу и продолжает помогать им в движении к самым высоким целям.