Александра Трусова показала фото с дочерью Этери Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» две свежие фотографии. На снимках Трусова изображена с фигуристкой Дианой Дэвис, дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Что касается Дэвис, то она выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. Ранее Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.

Новость по теме Видео: исторический прокат Александры Трусовой с пятью четверными в одной программе

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