Анна Щербакова показала фото с Маргаритой Мамун

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова показала в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Щербакова стоит рядом с олимпийской чемпионкой 2016 года по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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